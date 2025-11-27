Spray peperoncino al concerto di Anna Pepe attimi di panico | show si ferma e poi riprende

(Adnkronos) – Attimi di panico ieri sera alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), dove il concerto della cantante Anna Pepe è stato interrotto dopo che uno o più ignoti hanno spruzzato spray al peperoncino tra la folla. L'episodio è avvenuto in platea, gremita di giovanissimi. La stessa artista, beniamina degli adolescenti, si è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

