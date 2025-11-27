Spray al peperoncino al concerto di Anna | l’artista ferma lo show Malori tra il pubblico – IL VIDEO

Attimi di spavento ieri, mercoledì 26 novembre, al concerto di Anna all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna. Anna ad un tratto ha dovuto fermare lo show perché qualcuno in platea aveva spruzzato spray al peperoncino. Numerose persone presenti hanno tentato di allontanarsi rapidamente dopo aver inalato o toccato la sostanza urticant e, creando una situazione di confusione generalizzata che, fortunatamente, non ha provocato gravi conseguenze. Alcuni individui hanno manifestato leggeri malesseri o sintomi di intossicazione, mentre altri sono stati trasportati all’esterno su barelle e hanno ricevuto assistenza medica immediata sul posto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spray al peperoncino al concerto di Anna: l’artista ferma lo show. Malori tra il pubblico – IL VIDEO

