Nuovo anno e nuovi aumenti in vista per Spotify: la più famosa e diffusa piattaforma per ascoltare musica e podcast in streaming si prepara a ritoccare verso l'alto il prezzo dell'abbonamento per i suoi milioni di utenti sparsi in tutto il mondo. Per poter garantire ai fruitori del servizio di continuare a beneficiare di frequenti aggiornamenti e migliorie, come ad esempio quella recente dell' Audio Lossless che comprime al massimo i file audio riducendone le dimensioni senza tuttavia perdere l'elevata qualità del master originale, l'azienda svedese ha la necessità di trovare delle nuove risorse e coprire i costi crescenti del costante lavoro del suo team di sviluppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spotify, in arrivo un nuovo aumento per gli abbonati. Ecco da quando