Spotify in arrivo un nuovo aumento per gli abbonati Ecco da quando
Nuovo anno e nuovi aumenti in vista per Spotify: la più famosa e diffusa piattaforma per ascoltare musica e podcast in streaming si prepara a ritoccare verso l'alto il prezzo dell'abbonamento per i suoi milioni di utenti sparsi in tutto il mondo. Per poter garantire ai fruitori del servizio di continuare a beneficiare di frequenti aggiornamenti e migliorie, come ad esempio quella recente dell' Audio Lossless che comprime al massimo i file audio riducendone le dimensioni senza tuttavia perdere l'elevata qualità del master originale, l'azienda svedese ha la necessità di trovare delle nuove risorse e coprire i costi crescenti del costante lavoro del suo team di sviluppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Hilary Duff ha annunciato l'attesissimo arrivo del suo nuovo album "luck…or something" Link nella bio > #musica / #music #dance #artist #rock #rap #singer #hiphop #dj #instamusic #song #livemusic #youtube #spotify #pop #videomusicale #recensione #ante - facebook.com Vai su Facebook
Spotify, ennesimo aumento di prezzo in arrivo negli USA. E in Italia? Vai su X
Spotify aumenta ancora i prezzi negli USA: nuovi rincari in arrivo anche in Italia - Spotify si prepara a introdurre un nuovo aumento dei prezzi negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2026. Lo riporta tecnoandroid.it
Cattive notizie per gli abbonati Spotify. Arriva un nuovo aumento dei prezzi - Secondo quanto emerso, a breve la piattaforma di streaming potrebbe introdurre un nuovo aumento dei prezzi di listino. money.it scrive
Spotify aumenta ancora i prezzi degli USA: presto accadrà anche in Italia? - Spotify si starebbe preparando ad aumentare nuovamente i prezzi dell’abbonamento Premium negli Stati Uniti a partire dal primo trimestre del 2026, stando al Financial Times, che nel suo rapporto non h ... Scrive drcommodore.it