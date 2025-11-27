Oggi, giovedì 27 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma lo sci alpino con la Coppa del Mondo, il curling con gli Europei, il basket con le qualificazioni ai Mondiali 2027, il calcio con l’Europa League e la Conference League, e tanto altro ancora. Si comincia subito dalla mattina con gli Europei di curling e le sfide che vedono impegnate le due squadre azzurre. In particolare è decisiva per le donne, che cercano ancora il pass per la semifinale, già conquistato dagli uomini. Nelle prime ore del pomeriggio spazio anche al calcio con la finale per il bronzo degli azzurrini al Mondiale Under 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 27 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming