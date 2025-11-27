Sport in tv oggi giovedì 27 novembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oasport.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, giovedì 27 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma lo sci alpino con la Coppa del Mondo, il curling con gli Europei, il basket con le qualificazioni ai Mondiali 2027, il calcio con l’Europa League e la Conference League, e tanto altro ancora. Si comincia subito dalla mattina con gli Europei di curling e le sfide che vedono impegnate le due squadre azzurre. In particolare è decisiva per le donne, che cercano ancora il pass per la semifinale, già conquistato dagli uomini. Nelle prime ore del pomeriggio spazio anche al calcio con la finale per il bronzo degli azzurrini al Mondiale Under 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

sport in tv oggi gioved236 27 novembre orari e programma dove vedere gli eventi in streaming

© Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 27 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Argomenti simili trattati di recente

sport tv oggi gioved236Sport in tv oggi (giovedì 27 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, giovedì 27 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma lo sci alpino con la Coppa del Mondo, il curling con gli ... Secondo oasport.it

sport tv oggi gioved236Sport in tv oggi (mercoledì 26 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - L'Italia affronterà il Brasile nel secondo incontro della fase a gironi dei Mondiali di ... oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sport Tv Oggi Gioved236