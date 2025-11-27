Sport in tv oggi giovedì 27 novembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oasport.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, giovedì 27 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma lo sci alpino con la Coppa del Mondo, il curling con gli Europei, il calcio con l’Europa League e la Conference League, e tanto altro ancora. Saranno nel complesso nove gli italiani al via del superG di Copper Mountain: Guglielmo Bosca partirà col 6, Mattia Casse col 14, Dominik Paris col 15, Giovanni Franzoni col 19, Christof Innerhofer col 31, Marco Abbruzzese col 41, Benjamin Jacques Alliod col 47, Florian Schieder col 53 e Nicolò Molteni col 57. Saranno al cancelletto di partenza 70 atleti  in rappresentanza di 19 Paesi: salvo ritardi o interruzioni, Guglielmo Bosca partirà alle 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

