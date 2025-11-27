Sport in tv oggi Giovedi 27 Novembre | in campo Europa League e Conference anche tanto basket

Sportface.it | 27 nov 2025

Ecco lo sport in tv oggi con alcune italiane impegnate direttamente nelle sfide di Europa League e Conference, ma anche altri sport. Dopo gli impegni di Champions League oggi le squadre italiane scenderanno in campo tra Europa League e Conference con Roma, Bologna e Fiorentina protagoniste della giornata. Osservando lo sport in tv in campo anche le finali dei Mondiali Under 17, Italia in campo contro il Brasile e poi la finale per il 1 posto. Sfide interessanti anche per quel che riguarda il basket e la pallavolo. Sport in tv, ecco tutti gli appuntamenti di oggi. Tanti appuntamenti oggi vedendo lo sport in tv e sfide già molto delicate ad esempio in Europa League e Conference. 🔗 Leggi su Sportface.it

