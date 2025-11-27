L’istituto superiore Montessori - Da Vinci potenzia l’offerta scolastica. A rivelare le novità è la preside Liana Baldaccini, al suo primo anno a Porretta Terme. "La scommessa – spiega la dirigente – è orientare la scuola verso le potenzialità del territorio, senza perdere di vista le dinamiche globali. Per questa ragione siamo intervenuti, adattando i percorsi di studio già presenti". Lo strumento scelto per rinnovare la proposta scolastica è la cosiddetta ‘curvatura’ dei piani ministeriali che consente alla scuola di ampliare, entro certi limiti, la distribuzione oraria prevista. Dal prossimo anno, il liceo scientifico di Porretta, il cui orario del biennio è già di 30 ore settimanali, sarà ripartito in due diversi potenziamenti: scienze e sport e STEAM. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sport e Appennino, l’evoluzione del liceo