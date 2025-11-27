Sport e Appennino l’evoluzione del liceo
L’istituto superiore Montessori - Da Vinci potenzia l’offerta scolastica. A rivelare le novità è la preside Liana Baldaccini, al suo primo anno a Porretta Terme. "La scommessa – spiega la dirigente – è orientare la scuola verso le potenzialità del territorio, senza perdere di vista le dinamiche globali. Per questa ragione siamo intervenuti, adattando i percorsi di studio già presenti". Lo strumento scelto per rinnovare la proposta scolastica è la cosiddetta ‘curvatura’ dei piani ministeriali che consente alla scuola di ampliare, entro certi limiti, la distribuzione oraria prevista. Dal prossimo anno, il liceo scientifico di Porretta, il cui orario del biennio è già di 30 ore settimanali, sarà ripartito in due diversi potenziamenti: scienze e sport e STEAM. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
La Palazzina. . Raccogli, mangia e ama Questo è il racconto della nostra cucina, che arriva diritta al cuore ? Dall’Appennino Emiliano alla nostra cucina ? La Palazzina Viale dello Sport 2, Formigine (MO) Prenota ora il tuo tavolo 3392567677 #porci - facebook.com Vai su Facebook
Sport e Appennino, l’evoluzione del liceo - Da Vinci presenta la nuova offerta formativa, con opzioni orientate al territorio montano e alla scienza ... Da ilrestodelcarlino.it
Liceo sportivo, la rivoluzione è in montagna - Grande sviluppo per l’Istituto: dalla sede in centro fino agli investimenti, le attrezzature e i trasporti. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Festa dello Sport: studenti del liceo sportivo ripuliscono il fiume Ombrone - In occasione della Festa dello Sport – progetto Upi Nessuno Escluso, due classi del liceo sportivo della città hanno raccolto circa cento ... Riporta lanazione.it