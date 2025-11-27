Sport | appuntamento al 21 Padel Arena il prossimo 7 dicembre per un TPRA maschile femminile e misto

Sabato 7 dicembre 2025, a partire dalle ore 9.30, appuntamento al Padel 21 Arena di Misterbianco per il 'TPRA 2025' per atleti ed atlete di 4° e 5° fascia (tabellone maschile, tabellone femminile e tabellone misto). Durante il torneo sarà possibile per gli atleti avere la consulenza di un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Sport: appuntamento al 21 Padel Arena il prossimo 7 dicembre per un TPRA maschile, femminile e misto

