Sport | appuntamento al 21 Padel Arena il prossimo 7 dicembre per un TPRA maschile femminile e misto

Cataniatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 7 dicembre 2025, a partire dalle ore 9.30, appuntamento al Padel 21 Arena di Misterbianco per il 'TPRA 2025' per atleti ed atlete di 4° e 5° fascia (tabellone maschile, tabellone femminile e tabellone misto). Durante il torneo sarà possibile per gli atleti avere la consulenza di un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

