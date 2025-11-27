Sport all’aperto a Napoli | guida ai migliori luoghi e consigli pratici

Napoli, con il suo clima mite e il panorama mozzafiato, è il luogo ideale per praticare sport all’aperto. Dalle colline al lungomare, la città offre una varietà di spazi pubblici dove allenarsi senza costi. Scopriamo insieme i parchi, le attività e le stagioni migliori per fare sport nella città partenopea. I migliori luoghi per lo sport all’aperto. 1. Parco Virgiliano. Situato a Posillipo, questo parco offre una vista spettacolare sul Golfo di Napoli. Ideale per jogging, yoga o esercizi a corpo libero, è una delle mete più amate dagli sportivi. 2. Villa Comunale. Un’oasi verde nel cuore della città, perfetta per passeggiate, corsa leggera e stretching. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

