Splendida Cornice stasera con Carlo Verdone Spike Lee Pilar Fogliati e J-Ax

Movieplayer.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna questa sera su Rai Tre Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari. Ecco tutti gli ospiti della puntata Nuovo appuntamento questa sera su Rai Tre con Geppi Cucciari e splendida Cornice, il programma di Rai Cultura che unisce intrattenimento, divulgazione, umorismo e satira. In onda in prima serata lo show potrà contare sugli ospiti e il contributo del pubblico in studio, chiamato a interagire nel corso della puntata. Gli ospiti della serata Tra i protagonisti di questa puntata ci sarà Carlo Verdone, in promozione per la quarta e ultima puntata della serie Vita da Carlo. In collegamento da New York, ci sarà Spike Lee, premio Oscar e voce tra le più riconosciute e influenti del cinema contemporaneo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

splendida cornice stasera con carlo verdone spike lee pilar fogliati e j ax

© Movieplayer.it - Splendida Cornice, stasera con Carlo Verdone, Spike Lee, Pilar Fogliati e J-Ax

Approfondisci con queste news

splendida cornice stasera carloSplendida Cornice, 27 novembre, ospiti Verdone, Pilar Fogliati e i campioni di scacchipugilato - Ecco chi sono gli ospiti di Splendida Cornice di giovedì 20 novembre 2025 da Carlo Verdone a Pilar Fogliati, ci saranno anche J- gazzetta.it scrive

splendida cornice stasera carloRasha smaschera l'ex fidanzato, Omer e Jonas si scontrano in studio. Ecco video e cronaca della serata - Splendida Cornice: Geppi Cucciari ospita, tra gli altri, Carlo Verdone e Spike Lee. Da davidemaggio.it

splendida cornice stasera carloSplendida cornice, anticipazioni di stasera 27 novembre. Tra gli ospiti: Carlo Verdone, Pilar Fogliati e J-Ax - Torna l'appuntamento con "Splendida cornice", il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari, in onda stasera - Secondo corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Splendida Cornice Stasera Carlo