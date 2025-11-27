Splendida Cornice stasera con Carlo Verdone Spike Lee Pilar Fogliati e J-Ax

Torna questa sera su Rai Tre Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari. Ecco tutti gli ospiti della puntata Nuovo appuntamento questa sera su Rai Tre con Geppi Cucciari e splendida Cornice, il programma di Rai Cultura che unisce intrattenimento, divulgazione, umorismo e satira. In onda in prima serata lo show potrà contare sugli ospiti e il contributo del pubblico in studio, chiamato a interagire nel corso della puntata. Gli ospiti della serata Tra i protagonisti di questa puntata ci sarà Carlo Verdone, in promozione per la quarta e ultima puntata della serie Vita da Carlo. In collegamento da New York, ci sarà Spike Lee, premio Oscar e voce tra le più riconosciute e influenti del cinema contemporaneo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Splendida Cornice, stasera con Carlo Verdone, Spike Lee, Pilar Fogliati e J-Ax

Approfondisci con queste news

Nella splendida cornice del salone borrominiano della Biblioteca Vallicelliana si è svolto, ieri mattina, il primo incontro del progetto "A spasso per Roma" valido come FSL per le classi 4C e 3F. Il progetto, ispirato alle collezioni vallicelliane, offre agli studenti un - facebook.com Vai su Facebook

Su Rai 3 “Splendida cornice” sfiora il 6% di share (5,9%) con 983 mila spettatori. #AscoltiTv Vai su X

Splendida Cornice, 27 novembre, ospiti Verdone, Pilar Fogliati e i campioni di scacchipugilato - Ecco chi sono gli ospiti di Splendida Cornice di giovedì 20 novembre 2025 da Carlo Verdone a Pilar Fogliati, ci saranno anche J- gazzetta.it scrive

Rasha smaschera l'ex fidanzato, Omer e Jonas si scontrano in studio. Ecco video e cronaca della serata - Splendida Cornice: Geppi Cucciari ospita, tra gli altri, Carlo Verdone e Spike Lee. Da davidemaggio.it

Splendida cornice, anticipazioni di stasera 27 novembre. Tra gli ospiti: Carlo Verdone, Pilar Fogliati e J-Ax - Torna l'appuntamento con "Splendida cornice", il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari, in onda stasera - Secondo corrieredellumbria.it