Spintona vigilante e clienti per scappare dal supermercato com la refurtiva ma viene fermato poco dopo
Rapina impropria è il capo d'accusa che nella giornata di martedì ha portato all'arresto di un 43enne di origine tunisina, senza dimora e già noto alle forze dell'ordine, da parte dei carabinieri della stazione di San Michele Extra. L'uomo è stato notato personale di vigilanza di un noto. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Firenze: ruba formaggio per 3 euro in un supermercato e spintona vigilante. Arrestato 43enne https://www.firenzepost.it/2025/11/24/firenze-ruba-formaggio-per-3-euro-in-un-supermercato-e-spintona-vigilante-arrestato-43enne/ Cronaca, Top News, carabinieri, - facebook.com Vai su Facebook