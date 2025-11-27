Spintona vigilante e clienti per scappare dal supermercato com la refurtiva ma viene fermato poco dopo

Rapina impropria è il capo d'accusa che nella giornata di martedì ha portato all'arresto di un 43enne di origine tunisina, senza dimora e già noto alle forze dell'ordine, da parte dei carabinieri della stazione di San Michele Extra. L'uomo è stato notato personale di vigilanza di un noto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

