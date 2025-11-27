Spinto da amore profondo e volontà di non farla soffrire

Per il procuratore Barberini, senza dubbio è possibile riconoscere all’imputato l’attenuante legata al vizio parziale di mente così come delineato dallo psichiatra. Lo stesso vale per le "attenuanti generiche per via della condotta precedente" al fatto: cioè come si era preso cura della moglie malata. Inoltre "è incensurato, ha collaborato. Vi è poi l’attenuante legata al risarcimento del danno". Barberini ha invece escluso "quella del particolare valore sociale e morale: non compatibile con la parziale incapacità di intendere e volere". In totale dunque "tre attenuati da riconoscere" a fronte di un "omicidio pluriaggravato: dal coniugio e dalla minorata difesa", contestazioni che "potrebbe portare all’ergastolo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

