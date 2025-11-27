Spingendo il caos più in là Oasi Zegna il paradiso intimo | percorsi tra i boschi e attività sulla neve

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata all'interno dell'area naturalistica pensata e voluta da Ermenegildo Zegna più di un secolo fa. A piedi o con le ciaspole, per ammirare un panorama nel silenzio o divertirsi con gli sci, tutto quello che c'è da fare in un luogo che guarda al futuro senza dimenticare il passato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

spingendo il caos pi249 in l224 oasi zegna il paradiso intimo percorsi tra i boschi e attivit224 sulla neve

© Gazzetta.it - Spingendo il caos più in là. Oasi Zegna, il paradiso intimo: percorsi tra i boschi e attività sulla neve

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Spingendo Caos Pi249 L224