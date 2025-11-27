Spinello tra amici giovane a processo
Lo spinello di gruppo costa caro a un giovane che si sarebbe dato appuntamento con due amici, in piazza, incappando poi nei controlli dei carabinieri. Proprio gli amici, vista la mala parata, avrebbero indicato lui come il fornitore della droga che dovevano fumare. Due spioni che per non aver problemi con la giustizia avrebbero alzato subito le mani, puntando il dito contro l’amico: "E’ lui che ce l’ha data". Con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio è finito a processo un 26enne di origine romena, residente a Falconara. Il 25 gennaio 2024 il giovane si trovava in piazza Mazzini, seduto su una panchina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
