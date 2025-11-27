Spilla d' Oro Olivetti al medico dell' infermeria dello stabilimento

L'associazione "Campana Spille d'Oro" ha conferito all'otorinolaringoiatra Enzo Capello la Spilla d'Oro Olivetti in occasione della sua prima lezione tenuta presso il Museo della Scienza e della Tecnica in Villa Vitrone a Caserta. Il riconoscimento è stato conferito per il contributo del dottor. 🔗 Leggi su Casertanews.it

