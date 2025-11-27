Spilla d' Oro Olivetti al medico dell' infermeria dello stabilimento
L'associazione "Campana Spille d'Oro" ha conferito all'otorinolaringoiatra Enzo Capello la Spilla d'Oro Olivetti in occasione della sua prima lezione tenuta presso il Museo della Scienza e della Tecnica in Villa Vitrone a Caserta. Il riconoscimento è stato conferito per il contributo del dottor. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
. Inaugurazione della nuova collezione computer '60-'90 di Laboratorio-Museo Tecnologicamente l'Innovazione Olivetti | 29 novembre, ore 15.00 Per celebrare i suoi vent’anni di attività, Laboratorio-Museo Tecnologicam - facebook.com Vai su Facebook
I Seminari del Liceo Diaz al polo museale della provincia di Caserta. Al Dottor Enzo Cappello la “Spilla d’Oro Olivetti - L'associazione "Campana spille d'oro" ha conferito al Dottor Enzo Capello la Spilla d'Oro Olivetti in occasione della sua prima lezione tenuta presso il Museo della Scienza e della Tecnica in Villa Vi ... Lo riporta casertaweb.com