Spider-Man | Brand New Day Sony voleva il regista di Venom per il film ma qualcuno si è opposto

A quanto pare, il capo della Sony era intenzionato a ingaggiare Ruben Fleischer una volta saputo che Jon Watts non sarebbe tornato alla regia del nuovo Spider-Man, ma qualcuno si è opposto fermamente Quando divenne evidente che Jon Watts, regista della trilogia con Tom Holland, non sarebbe tornato dietro la macchina da presa per Spider-Man: Brand New Day, la Sony e i Marvel Studios ebbero una discussione sul suo successore. Alla fine, Marvel si è rivolta al regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Destin Daniel Cretton, per occuparsi del quarto film del franchise; in precedenza, era stato assunto per dirigere Avengers: The Kang Dynasty prima che questo diventasse Avengers: Doomsday e i fratelli Russo tornassero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

