Spider-Man | Brand New Day Sony voleva il regista di Venom per il film ma qualcuno si è opposto
A quanto pare, il capo della Sony era intenzionato a ingaggiare Ruben Fleischer una volta saputo che Jon Watts non sarebbe tornato alla regia del nuovo Spider-Man, ma qualcuno si è opposto fermamente Quando divenne evidente che Jon Watts, regista della trilogia con Tom Holland, non sarebbe tornato dietro la macchina da presa per Spider-Man: Brand New Day, la Sony e i Marvel Studios ebbero una discussione sul suo successore. Alla fine, Marvel si è rivolta al regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Destin Daniel Cretton, per occuparsi del quarto film del franchise; in precedenza, era stato assunto per dirigere Avengers: The Kang Dynasty prima che questo diventasse Avengers: Doomsday e i fratelli Russo tornassero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
The Cosmic Circus afferma che Sadie Sink sarà una mutaforma in Spider-Man: Brand New Day - facebook.com Vai su Facebook
‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ will reportedly feature a villain who has the power to control people. (via @DanielRPK) Vai su X
Spider-Man: Brand New Day, Sony voleva il regista di Venom per il film ma qualcuno si è opposto - A quanto pare, il capo della Sony era intenzionato a ingaggiare Ruben Fleischer una volta saputo che Jon Watts non sarebbe tornato alla regia del nuovo Spider- Secondo movieplayer.it
Sadie Sink risponde ai rumor sul suo ruolo in Spider-Man: Brand New Day - Man: Brand New Day: ecco cosa ha detto e le teorie più accreditate. Lo riporta cinefilos.it
Spider-Man: Brand New Day, nuovi rumor parlano di uno scontro con un esercito di ninja - Man affronta un esercito di ninja in Brand New Day, con possibili collegamenti a La Mano e a Daredevil. Scrive cinefilos.it