Spid a pagamento e wallet europeo cosa cambia per milioni di italiani

Lo Spid sta diventando sempre più centrale per gli italiani, con ormai 41 milioni di persone che hanno un’identità digitale, fondamentale per l’accesso a servizi pubblici e privati. Ma con l’arrivo del wallet digitale e i molti provider che stanno mettendo il servizio a pagamento, per molti italiani potrebbe diventare un problema continuare ad utilizzare lo Spid. Com’è nato lo Spid. Introdotto nel 2016, lo Spid era nato come servizio gratuito, con lo Stato che si occupava di definire regole tecniche e requisiti di sicurezza previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale, mentre ai provider privati spettava la gestione operativa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spid a pagamento e wallet europeo, cosa cambia per milioni di italiani

