Spettrometria di Massa tecnologia innovativa in uno studio presentato alla Camera
Un confronto tra istituzioni e comunità scientifica per valorizzare la spettrometria in quanto pratica, clinica, efficiente, sicura e sostenibile. E’ l’appello lanciato oggi in una conferenza stampa alla Camera promossa dall’onorevole Ilenia Malavasi della Commissione Affari sociali e Sanità della Camera dei deputati.?“Questa è una tecnologia che si presta a diagnosi in moltissimi ambiti, oncologico, reumatologico e quindi con una ampiezza di utilizzo importante- spiega Malavasi a margine della conferenza stampa- Bisogna avere ovviamente persone che sappiano utilizzare le tecnologie, quindi con percorsi universitari, di formazione puntuali, per poterlo utilizzare. 🔗 Leggi su Lapresse.it
