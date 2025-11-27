spettrometria di massa tecnologia innovativa in uno studio presentato alla camera

Un confronto tra istituzioni e comunità scientifica per valorizzare la spettrometria in quanto pratica, clinica, efficiente, sicura e sostenibile. E’ l’appello lanciato oggi in una conferenza stampa alla Camera promossa dall’onorevole Ilenia Malavasi della Commissione Affari sociali e Sanità della Camera dei deputati.?“Questa è una tecnologia che si presta a diagnosi in moltissimi ambiti, oncologico, reumatologico e quindi con una ampiezza di utilizzo importante- spiega Malavasi a margine della conferenza stampa- Bisogna avere ovviamente persone che sappiano utilizzare le tecnologie, quindi con percorsi universitari, di formazione puntuali, per poterlo utilizzare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

