Presentare raccomandazioni strutturate per valorizzare il ruolo della spettrometria di massa nella medicina di laboratorio, rafforzare la qualità diagnostica e promuovere un utilizzo sostenibile ed efficiente delle risorse sanitarie: è questo l’obiettivo della conferenza stampa “Spettrometria di Massa: tecnologia innovativa per un monitoraggio clinico efficace”, tenutasi oggi presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati su iniziativa dell’On. Ilenia Malavasi, membro della XII Commissione Affari Sociali. Nel corso dell’incontro è stato presentato il policy paper, realizzato con il contributo non condizionante di Roche Diagnostics, elaborato nell’ambito del Gruppo di Lavoro, che ha visto coinvolti i principali esperti clinici e rappresentanti delle società scientifiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spettrometria di Massa per un monitoraggio clinico efficace, lo studio presentato alla Camera