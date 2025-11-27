Spettacolo ' Nozze pazze' alla Sala De Curtis

10° Anno Compagnia Stabile De Curtis. Partiamo col botto. O meglio. col caos di NOZZE PAZZE. Commedia brillante in due atti. Primo appuntamento della Rassegna “L’Arte della Commedia”. C’è un uomo che vorrebbe una vita tranquilla. ma improvvisamente spunta un matrimonio. Di chi? Perché? Serve? No. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

