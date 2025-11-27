Spese elettorali indagato per finanziamento illecito e falso il sindaco di Venezia Brugnaro
Nuova, ennesima, tegola sulla testa del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Due giorni fa, infatti, la procura di Venezia ha chiuso le indagini su presunte irregolarità legate alle spese elettorali sostenute da Brugnaro per le elezioni comunali del 2020, quando venne eletto per la seconda volta, sindaco di Venezia. Nei giorni scorsi è stato notificato il deposito degli atti all’Avvocatura civica di Venezia, indicata come parte lesa, e ai quattro indagati: Brugnaro, a cui vengono contestati finanziamento illecito e falso; il direttore generale del Comune, Morris Ceron e Walter Bianchi, presidente del Consorzio produzione e sviluppo Nordest, per il reato di finanziamento illecito, e il mandatario delle spese elettorali, Adriano Giugie, accusato di falso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
