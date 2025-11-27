Spazio l’Italia assume la presidenza della ministeriale Usa

Follow.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ L’Italia torna protagonista nello Spazio europeo, contribuendo in modo significativo alle determinazioni della Ministeriale dell’ESA. Lo dimostrano l’ingresso di un astronauta italiano tra i tre europei destinati alla missione lunare Artemis e la decisione di aumentare il nostro contributo all’Agenzia Spaziale Europea di oltre il 13%, portandolo a 3,5 miliardi. Una cifra mai raggiunta dal nostro Paese, un impegno che ha superato le aspettative della stessa ESA e che assicurerà la copertura integrale di tutti i programmi per noi prioritari e che hanno importanti ricadute industriali nel nostro Paese: dall’accesso allo spazio con Vega e Ariane all’osservazione della Terra, dalla navigazione alle comunicazioni in sicurezza, fino agli esperimenti spaziali ”. 🔗 Leggi su Follow.it

spazio l8217italia assume la presidenza della ministeriale usa

© Follow.it - Spazio, l’Italia assume la presidenza della ministeriale Usa

Leggi anche questi approfondimenti

spazio l8217italia assume presidenzaFDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SPAZIO. MASCARETTI (FDI): ITALIA PROTAGONISTA, ASSUME LA PRESIDENZA DELLA MINISTERIALE ESA E CONTRIBUISCE ALLE POLITICHE ... - "La Ministeriale ESA di Brema segna un passaggio di grande rilevanza per il nostro Paese: l'Italia è sempre più protagonista della Space economy europea e ... Lo riporta agenziagiornalisticaopinione.it

Spazio: conclusa la Ministeriale Ue, Italia protagonista assume la presidenza della Conferenza 2028 - Spazio: conclusa la Ministeriale Ue, Italia protagonista assume la presidenza della Conferenza 2028 Leggi tutte su Agenzia Nova ... Da agenzianova.com

Cerca Video su questo argomento: Spazio L8217italia Assume Presidenza