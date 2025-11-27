Spazi aperti in Comune Arriva Vaccari
Domenica alle ore 16.30 nella sala consiliare del Comune di Subbiano per il terzo appuntamento della rassegna " Spazi Aperti in Comune " Franco Vaccari (nella foto) presidente e fondatore della Cittadella della pace, presenterà il suo ultimo libro " Ecologia del Conflitto ", un’opera nella quale viene declinata una prospettiva positiva delle conflittualità, attraverso l’approccio relazionale del metodo Rondine Cittadella della pace. "È sempre un piacere poter ascoltare le parole di Franco Vaccari – dice l’assessore alla cultura Paolo Domini – ma in questa occasione lo sarà ancor di più, tenuto conto che la Festa della Toscana che ricade proprio domenica e che celebriamo con quest’evento, per il 2025 ha per titolo proprio ‘Toscana: un ponte per la pace’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
