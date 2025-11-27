Spari vicino alla Casa Bianca il caos dopo l’attacco | le immagini

Lapresse.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mezzi della polizia a sirene spiegate, ambulanze ed elicotteri raggiungono l’area dove mercoledì due membri della Guardia Nazionale della Virginia Occidentale sono stati feriti gravemente a colpi d’arma da fuoco a Washington, a circa due isolati dalla Casa Bianca. Il video mostra il caos subito dopo la sparatoria, avvenuta tra la 17ª strada e H Street NW. Un sospetto, anch’egli ferito, è stato subito fermato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

spari vicino alla casa bianca il caos dopo l8217attacco le immagini

© Lapresse.it - Spari vicino alla Casa Bianca, il caos dopo l’attacco: le immagini

News recenti che potrebbero piacerti

spari vicino casa biancaSpari vicino alla Casa Bianca: colpiti due soldati. Trump: "È un animale, pagherà" - Due soldati della Guardia Nazionale sono stati gravemente feriti con colpi di arma da fuoco nella sparatoria avvenuta a pochi isolati dalla Casa ... iltempo.it scrive

spari vicino casa biancaWashington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Washington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti ... Da tg24.sky.it

spari vicino casa biancaSpari vicino alla Casa Bianca, fermato un afgano. Trump accusa Biden - Due militari della Guardia Nazionale dispiegati a Washington DC sono rimasti feriti in modo grave da col ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spari Vicino Casa Bianca