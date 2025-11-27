Spari vicino alla Casa Bianca il caos dopo l’attacco | le immagini
Mezzi della polizia a sirene spiegate, ambulanze ed elicotteri raggiungono l’area dove mercoledì due membri della Guardia Nazionale della Virginia Occidentale sono stati feriti gravemente a colpi d’arma da fuoco a Washington, a circa due isolati dalla Casa Bianca. Il video mostra il caos subito dopo la sparatoria, avvenuta tra la 17ª strada e H Street NW. Un sospetto, anch’egli ferito, è stato subito fermato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
