Spari vicino alla Casa bianca contro soldati della guardia nazionale

Cms.ilmanifesto.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due militari della Guardia Nazionale provenienti dalla West Virginia sono stati colpiti da un attentatore a Washington D.C., vicino alla fermata della metropolitana di Farragut West, a tre isolati dalla . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

spari vicino alla casa bianca contro soldati della guardia nazionale

© Cms.ilmanifesto.it - Spari vicino alla Casa bianca contro soldati della guardia nazionale

Scopri altri approfondimenti

spari vicino casa biancaWashington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Washington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti ... Lo riporta tg24.sky.it

spari vicino casa biancaSpari vicino alla Casa Bianca: morti due soldati. Trump: "Un animale, pagherà" - Due membri della Guardia Nazionale sono morti dopo essere stati feriti con colpi di arma da fuoco nella sparatoria avvenuta a pochi isolati dalla ... Lo riporta iltempo.it

spari vicino casa biancaSpari vicino alla Casa Bianca, feriti due uomini della Guardia nazionale:uno è grave - "Dio benedica la nostra Grande Guardia Nazionale e tutti i nostri militari e le forze ... Da huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Spari Vicino Casa Bianca