Spari sulla Guardia Nazionale a Washington torna il caos in un’America spaccata

L’ennesimo caso di violenza scuote l’ America segnata da fratture e polarizzazioni: due militari della Guardia Nazionale, per la precisione di unità provenienti dalla West Virginia, sono stati colpiti da un attentatore a Washington D.C. nella giornata odierna. I militari facevano parte delle unità schierate da Donald Trump ad agosto nella capitale per la stretta contro il crimine. Gli spari sono avvenuti vicino alla fermata della metro di Farragut West, a tre isolati dalla Casa Bianca. Incerte le condizioni dei due: Patrick Morrisey, governatore della West Virginia, ha inizialmente dichiarato che i due militari fossero morti, salvo poi indicare che i report che arrivavano erano “contrastanti”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

