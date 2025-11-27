Sparatoria Washingtonarrestato afghano

3.19 L'attentatore che ha ferito gravemente due membri della Guardia Nazionale,a pochi isolati dalla Casa Bianca, è un afghano di 29 anni. Rahmanullah Lakanwal,arrestato dopo essere stato ferito,si trova in ospedale sotto custodia. Giunto negli Usa 2021 con il programma Operation Allies Welcome, istituito da Biden per accogliere cittadini afghani in fuga dopo la presa del potere dei talebani, non sembra collaborare con le autorità. Sono in corso indagini per chiarire movente e responsabilità. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

