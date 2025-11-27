Sparatoria Washington preso un afghano presunto autore | gli Usa sospendo i visti
Alla vigilia della festa del Ringraziamento, il terrore piomba nel cuore di Washington, a soli due isolati dalla Casa Bianca, per mano di uomo che ha aperto il fuoco nel pomeriggio di ieri ora locale, seminando il panico. In meno di mezz’ora il sospetto viene arrestato ma non in tempo per evitare lo spargimento di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
