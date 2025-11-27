Sparatoria Washington preso un afghano presunto autore | gli Usa sospendo i visti

🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia della festa del Ringraziamento, il terrore piomba nel cuore di Washington, a soli due isolati dalla Casa Bianca, per mano di uomo che ha aperto il fuoco nel pomeriggio di ieri ora locale, seminando il panico. In meno di mezz’ora il sospetto viene arrestato ma non in tempo per evitare lo spargimento di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sparatoria washington preso afghanoChi è l'uomo afghano fermato per la sparatoria alla Casa Bianca, Trump: "Arrivato qui per colpa di Biden" - Il suo visto per gli Stati Uniti sarebbe stato concesso nel 2021, nell'ambito di un programma speciale varato durante la presa del potere dei talebani. Lo riporta today.it

sparatoria washington preso afghanoSparatoria a Washington, due soldati ella Guardia Nazionale feriti vicino alla Casa Bianca - Il presidente Usa Trump ha deciso di sospendere tutte le domande di immigrazione presentate da cittadini afghani con effetto immediato ... Come scrive italiaoggi.it

Sparatoria a Washington, Trump accusa: «Attacco terroristico contro la Guardia Nazionale» - Il presidente punta il dito contro un cittadino afghano arrivato negli USA durante l’amministrazione Biden e ordina una revisione delle procedure d’ingresso. panorama.it scrive

