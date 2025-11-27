Sparatoria Washington afghano fermato è ex collaboratore della Cia

Il 29enne aveva collaborato in passato con diverse entità governative statunitensi attive in Afghanistan, tra cui la Cia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Sparatoria Washington, afghano fermato è ex collaboratore della Cia

