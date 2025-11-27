Sparatoria vicino alla Casa Bianca i due soldati colpiti sono vivi ma in condizioni critiche La furia di Trump il sospetto dell’agguato – I video

Si trovano ricoverati in «condizioni critiche» i due soldati feriti nella sparatoria avvenuta a Washington DC, a un isolato dalla Casa Bianca. Il direttore dell’Fbi, Kash Patel, ha smentito la notizia della morte dei due soldati, diffusa poco prima dal governatore della West Virginia, da cui provengono i due militari. I due militari e un funzionario di polizia sono stati portati d’urgenza in ospedale, dopo essere stati colpiti nel conflitto a fuoco. Un sospettato è stato fermato. Di lui non sono ancora state rese note le generalità e il possibile movente dietro l’attacco. November 26, 2025 Footage of the scene where two national guards men have been sh0t in Washington DC pic. 🔗 Leggi su Open.online