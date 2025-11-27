Sparatoria vicino alla Casa Bianca Gravi due soldati preso l’attentatore

Un attacco mirato contro i soldati della Guardia Nazionale nei pressi della stazione metro di Farragut West, a due isolati dai giardini della Casa Bianca: la drammatica sparatoria ieri verso le 20,20 italiane, le 14,20 sulla costa est degli Stati Uniti, ha gettato nel panico la capitale americana. La sede della presidenza era vuota per il Thanksgiving e questo rafforza il mistero al quale al momento le autorità intervenute non hanno dato risposta. I due soldati della Guardia Nazionale, riservisti dell’esercito che il presidente Donald Trump sta impiegando per l’ordine pubblico e contro i migranti nelle strade della maggiori città americane dopo le numerose manifestazioni contro la sua politica, sono feriti in modo grave e ricoverati in due diversi ospedali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

