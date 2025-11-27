Sparatoria vicino alla Casa Bianca feriti gravemente due militari della Guardia nazionale | Fermato un sospettato | è un migrante afghano | Usa sospendo i visti da Kabul

L'aggressore, di 29 anni, che è stato ferito nell'attacco, è arrivato negli Usa con il programma di Biden: aveva ottenuto l'asilo ad aprile. Trump: "È un animale, pagherà un prezzo molto alto". Il Pentagono schiererà altri 500 militari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sparatoria vicino alla Casa Bianca, feriti gravemente due militari della Guardia nazionale | Fermato un sospettato: è un migrante afghano | Usa sospendo i visti da Kabul

