Sparatoria vicino alla Casa Bianca feriti gravemente due militari della Guardia nazionale | Fermato un sospettato | anche lui ferito | Usa sospendo i visti afghani

Tgcom24.mediaset.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aggressore, un afghano di 29 anni, è arrivato negli Usa con il programma Biden. Trump: "È un animale, pagherà un prezzo molto alto". Il Pentagono schiererà altri 500 militari nella capitale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

