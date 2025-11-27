Sparatoria vicino alla Casa Bianca feriti gravemente due militari della Guardia nazionale | Fermato un sospettato | anche lui ferito | Usa sospendo i visti afghani

L'aggressore, un afghano di 29 anni, è arrivato negli Usa con il programma Biden. Trump: "È un animale, pagherà un prezzo molto alto". Il Pentagono schiererà altri 500 militari nella capitale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sparatoria vicino alla Casa Bianca, feriti gravemente due militari della Guardia nazionale | Fermato un sospettato: anche lui ferito | Usa sospendo i visti afghani

Scopri altri approfondimenti

Sparatoria a Washington vicino alla Casa Bianca, gravi due membri della Guardia Nazionale. Il sospetto è stato identificato come un uomo di 29 anni di nazionalità afghana. Il Presidente Trump parla dalla Florida, dove trascorre il Thanksgiving: "È stato portat - facebook.com Vai su Facebook

#sparatoria vicino alla #casa bianca, chi è l'uomo che ha colpito i due militari? ?«Cittadino afghano, non sta collaborando» Vai su X

Spari vicino alla Casa Bianca: colpiti due soldati. Trump: "È un animale, pagherà" - Due soldati della Guardia Nazionale sono stati gravemente feriti con colpi di arma da fuoco nella sparatoria avvenuta a pochi isolati dalla Casa ... iltempo.it scrive

Washington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Washington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti ... Segnala tg24.sky.it

Washington, sparatoria vicino alla Casa Bianca. Colpiti due soldati della Guardia Nazionale. Ferito anche l’assalitore - Due militari, ancora vivi anche se il governatore del West Virginia aveva dichiarato che erano morti, sono stati feriti a un isolato dalla residenza presidenziale. Da quotidiano.net