Sparatoria vicino alla Casa Bianca feriti gravemente due militari della Guardia nazionale fermato cittadino afghano

Metropolitanmagazine.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino afghano è stato accusato di aver sparato a due membri della Guardia nazionale  della Virginia Occidentale a pochi isolati dalla Casa Bianca, in un atto di violenza in un momento in cui la presenza delle truppe nella capitale e in altre città del Paese è diventata un punto critico a livello politico. Il direttore dell’FBI, Kash Patel, e il sindaco di Washington, Muriel Bowser, hanno dichiarato che i membri della guardia sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche dopo la sparatoria di mercoledì pomeriggio. Il governatore della Virginia Occidentale Patrick Morrisey ha ritrattato mercoledì la sua dichiarazione in cui annunciava la morte dei soldati, affermando di aver ricevuto “rapporti contrastanti” sulle loro condizioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

sparatoria vicino alla casa bianca feriti gravemente due militari della160guardia nazionale fermato cittadino afghano

© Metropolitanmagazine.it - Sparatoria vicino alla Casa Bianca, feriti gravemente due militari della Guardia nazionale, fermato cittadino afghano

Scopri altri approfondimenti

sparatoria vicino casa biancaWashington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Washington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti ... Si legge su tg24.sky.it

sparatoria vicino casa biancaSparatoria a Washington, due soldati ella Guardia Nazionale feriti vicino alla Casa Bianca - Il presidente Usa Trump ha deciso di sospendere tutte le domande di immigrazione presentate da cittadini afghani con effetto immediato ... Segnala italiaoggi.it

sparatoria vicino casa biancaSparatoria vicino alla Casa Bianca, Fbi: «Gravi due militari della Guardia Nazionale». Fermato un sospetto . Trump: «Un animale» - Tra le persone colpite in una sparatoria vicino alla Casa Bianca ci sono due membri della Guardia Nazionale. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Sparatoria Vicino Casa Bianca