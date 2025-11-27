Sparatoria vicino alla Casa Bianca feriti gravemente due militari della Guardia nazionale fermato cittadino afghano

Un cittadino afghano è stato accusato di aver sparato a due membri della Guardia nazionale della Virginia Occidentale a pochi isolati dalla Casa Bianca, in un atto di violenza in un momento in cui la presenza delle truppe nella capitale e in altre città del Paese è diventata un punto critico a livello politico. Il direttore dell’FBI, Kash Patel, e il sindaco di Washington, Muriel Bowser, hanno dichiarato che i membri della guardia sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche dopo la sparatoria di mercoledì pomeriggio. Il governatore della Virginia Occidentale Patrick Morrisey ha ritrattato mercoledì la sua dichiarazione in cui annunciava la morte dei soldati, affermando di aver ricevuto “rapporti contrastanti” sulle loro condizioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

