Sparatoria vicino alla Casa Bianca | feriti due soldati della Guardia Nazionale
Il pomeriggio di Washington è stato scosso da un gravissimo episodio: una sparatoria a circa due isolati dalla Casa Bianca. Attorno alle 14 ora locale (le 20 italiane), a pochi passi dalla residenza presidenziale e in una zona affollata di turisti, un uomo ha aperto il fuoco contro due membri della Guardia Nazionale, ferendoli gravemente. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
