Sparatoria vicino alla Casa Bianca | due membri della Guardia Nazionale gravemente feriti
ABBONATI A DAYITALIANEWS Lockdown alla Casa Bianca dopo gli spari. Una sparatoria nel cuore di Washington, a pochi passi dalla Casa Bianca, ha provocato il grave ferimento di due membri della Guardia Nazionale degli Stati Uniti. In seguito all’attacco, la residenza presidenziale è stata posta in lockdown precauzionale, come confermato dalla portavoce Karoline Leavitt, che ha sottolineato la necessità della misura in attesa di chiarire i dettagli dell’accaduto. Un sospetto fermato, indagini sul movente. Gli spari sono stati esplosi nel primo pomeriggio di mercoledì 26 novembre, in una zona considerata ad altissima sicurezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Sparatoria a Washington vicino alla Casa Bianca, gravi due membri della Guardia Nazionale. Il sospetto è stato identificato come un uomo di 29 anni di nazionalità afghana. Il Presidente Trump parla dalla Florida, dove trascorre il Thanksgiving: "È stato portat - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria vicino alla Casa Bianca, colpiti due membri della Guardia Nazionale Vai su X
Washington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Washington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti ... Segnala tg24.sky.it
Sparatoria a Washington, due soldati ella Guardia Nazionale feriti vicino alla Casa Bianca - Il presidente Usa Trump ha deciso di sospendere tutte le domande di immigrazione presentate da cittadini afghani con effetto immediato ... Segnala italiaoggi.it
Sparatoria vicino alla Casa Bianca, Fbi: «Gravi due militari della Guardia Nazionale». Fermato un sospetto . Trump: «Un animale» - Tra le persone colpite in una sparatoria vicino alla Casa Bianca ci sono due membri della Guardia Nazionale. Si legge su ilmattino.it