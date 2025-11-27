Sparatoria vicino alla Casa Bianca | due membri della Guardia Nazionale gravemente feriti

Dayitalianews.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lockdown alla Casa Bianca dopo gli spari. Una sparatoria nel cuore di Washington, a pochi passi dalla Casa Bianca, ha provocato il grave ferimento di due membri della Guardia Nazionale degli Stati Uniti. In seguito all’attacco, la residenza presidenziale è stata posta in lockdown precauzionale, come confermato dalla portavoce Karoline Leavitt, che ha sottolineato la necessità della misura in attesa di chiarire i dettagli dell’accaduto. Un sospetto fermato, indagini sul movente. Gli spari sono stati esplosi nel primo pomeriggio di mercoledì 26 novembre, in una zona considerata ad altissima sicurezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

sparatoria vicino alla casa bianca due membri della guardia nazionale gravemente feriti

© Dayitalianews.com - Sparatoria vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale gravemente feriti

Contenuti che potrebbero interessarti

sparatoria vicino casa biancaWashington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Washington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti ... Segnala tg24.sky.it

sparatoria vicino casa biancaSparatoria a Washington, due soldati ella Guardia Nazionale feriti vicino alla Casa Bianca - Il presidente Usa Trump ha deciso di sospendere tutte le domande di immigrazione presentate da cittadini afghani con effetto immediato ... Segnala italiaoggi.it

sparatoria vicino casa biancaSparatoria vicino alla Casa Bianca, Fbi: «Gravi due militari della Guardia Nazionale». Fermato un sospetto . Trump: «Un animale» - Tra le persone colpite in una sparatoria vicino alla Casa Bianca ci sono due membri della Guardia Nazionale. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Sparatoria Vicino Casa Bianca