Sparatoria vicino alla Casa Bianca colpiti due militari | fermato un 29enne afghano Trump | L?animale pagherà

Washington è piombata nel caos ieri pomeriggio quando due membri della Guardia Nazionale sono stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco a pochi isolati dalla Casa Bianca, in una. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sparatoria vicino alla Casa Bianca, colpiti due militari: fermato un 29enne afghano. Trump: «L?animale pagherà»

