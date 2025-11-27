Sparatoria davanti alla Casa Bianca | arrestato afghano arrivato negli Usa nel 2021 con l’operazione di Biden
Un ex militare afghano che aveva prestato servizio al fianco delle truppe statunitensi in Afghanistan è ora accusato di aver sparato e ferito gravemente due membri della Guardia Nazionale a Washington, a pochi isolati dalla Casa Bianca. L’incidente, avvenuto nelle scorse ore alla vigilia del Giorno del Ringraziamento, ha scosso la capitale americana e riacceso un acceso dibattito politico sull’immigrazione e sulla sicurezza nazionale. Il sospettato è stato identificato come Rahmanullah Lakanwal, 29 anni, originario della provincia di Khost in Afghanistan. Secondo quattro fonti delle forze dell’ordine interpellate da NBC News, l’uomo ha aperto il fuoco ieri alle 14:15 ora locale, colpendo due soldati della Guardia Nazionale che stavano pattugliando la zona. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Hanno patteggiato la pena i due brindisini protagonisti di una sparatoria, lo scorso anno, davanti all’ingresso di una spiaggia - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria davanti al bar: ucciso studente di 16 anni Vai su X
Washington, sparatoria vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale colpiti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Washington, sparatoria vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale colpiti ... Secondo tg24.sky.it
Sparatoria vicino alla Casa Bianca: diverse persone colpite, anche due soldati della Guardia Nazionale. Fermato un sospetto - Tra le persone colpite in una sparatoria vicino alla Casa Bianca ci sono due membri della Guardia Nazionale. Si legge su ilmattino.it
Sparatoria vicino alla Casa Bianca, colpiti due soldati - Sparatoria vicino alla Casa Bianca tra la 17esima e la I strada. Si legge su iltempo.it