Sparatoria davanti alla Casa Bianca | arrestato afghano arrivato negli Usa nel 2021 con l’operazione di Biden

Cultweb.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex militare afghano che aveva prestato servizio al fianco delle truppe statunitensi in Afghanistan è ora accusato di aver sparato e ferito gravemente due membri della Guardia Nazionale a Washington, a pochi isolati dalla Casa Bianca. L’incidente, avvenuto nelle scorse ore alla vigilia del Giorno del Ringraziamento, ha scosso la capitale americana e riacceso un acceso dibattito politico sull’immigrazione e sulla sicurezza nazionale. Il sospettato è stato identificato come Rahmanullah Lakanwal, 29 anni, originario della provincia di Khost in Afghanistan. Secondo quattro fonti delle forze dell’ordine interpellate da NBC News, l’uomo ha aperto il fuoco ieri alle 14:15 ora locale, colpendo due soldati della Guardia Nazionale che stavano pattugliando la zona. 🔗 Leggi su Cultweb.it

sparatoria davanti alla casa bianca arrestato afghano arrivato negli usa nel 2021 con l8217operazione di biden

© Cultweb.it - Sparatoria davanti alla Casa Bianca: arrestato afghano arrivato negli Usa nel 2021 con l’operazione di Biden

Altri contenuti sullo stesso argomento

sparatoria davanti casa biancaWashington, sparatoria vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale colpiti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Washington, sparatoria vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale colpiti ... Secondo tg24.sky.it

sparatoria davanti casa biancaSparatoria vicino alla Casa Bianca: diverse persone colpite, anche due soldati della Guardia Nazionale. Fermato un sospetto - Tra le persone colpite in una sparatoria vicino alla Casa Bianca ci sono due membri della Guardia Nazionale. Si legge su ilmattino.it

sparatoria davanti casa biancaSparatoria vicino alla Casa Bianca, colpiti due soldati - Sparatoria vicino alla Casa Bianca tra la 17esima e la I strada. Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Sparatoria Davanti Casa Bianca