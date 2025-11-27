Sparatoria davanti alla Casa Bianca | arrestato afghano arrivato negli Usa nel 2021 con l’operazione di Biden

Un ex militare afghano che aveva prestato servizio al fianco delle truppe statunitensi in Afghanistan è ora accusato di aver sparato e ferito gravemente due membri della Guardia Nazionale a Washington, a pochi isolati dalla Casa Bianca. L’incidente, avvenuto nelle scorse ore alla vigilia del Giorno del Ringraziamento, ha scosso la capitale americana e riacceso un acceso dibattito politico sull’immigrazione e sulla sicurezza nazionale. Il sospettato è stato identificato come Rahmanullah Lakanwal, 29 anni, originario della provincia di Khost in Afghanistan. Secondo quattro fonti delle forze dell’ordine interpellate da NBC News, l’uomo ha aperto il fuoco ieri alle 14:15 ora locale, colpendo due soldati della Guardia Nazionale che stavano pattugliando la zona. 🔗 Leggi su Cultweb.it

