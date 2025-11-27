Sparatoria a Washington Trump sospende procedure immigrazione per gli afghani

27 nov 2025

Gli Stati Uniti hanno sospeso le procedure di immigrazione per tutti i cittadini afghani dopo l’attentato alla Guardia nazionale avvenuto a Washington ad opera di un afghano. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

sparatoria a washington trump sospende procedure immigrazione per gli afghani

© Tv2000.it - Sparatoria a Washington, Trump sospende procedure immigrazione per gli afghani

