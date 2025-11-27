Sparatoria a Washington Trump sospende procedure immigrazione per gli afghani

Gli Stati Uniti hanno sospeso le procedure di immigrazione per tutti i cittadini afghani dopo l’attentato alla Guardia nazionale avvenuto a Washington ad opera di un afghano. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sparatoria a Washington, Trump sospende procedure immigrazione per gli afghani

Sparatoria a pochi passi dalla Casa Bianca, feriti due militari: un 29enne afghano è stato fermato e Donald Trump promette che «l’animale pagherà». Ecco cosa è successo davvero, chi è il sospetto e perché ora Washington è blindata. https://infodife - facebook.com Vai su Facebook

Dopo la sparatoria a Washington, il presidente Trump attacca Biden e le sue politiche d'immigrazione. Il sospetto arrestato è un ventinovenne fuggito da Kabul, sospesi i visti per i cittadini afghani. Restano critiche le condizioni dei due soldati feriti Vai su X

Trump sulla sparatoria a Washington: "Atto di terrorismo. L'uomo fermato era entrato illegalmente negli Usa con l'amministrazione Biden" - Donald Trump ha confermato che l'uomo sospettato di aver sparato a due soldati vicino alla Casa Bianca a Washington era arrivato ... Da affaritaliani.it

Così Trump proverà a sfruttare la sparatoria di Washington: attacchi a Biden, stretta su immigrazione e sicurezza ed espulsioni di massa - Dopo la sparatoria nella capitale, Trump punta a una stretta su immigrazione e sicurezza, con attacchi all'amministrazione Biden ... ilfattoquotidiano.it scrive

Sparatoria a Washington, Trump: "Sospettato entrato in Usa con amministrazione Biden" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sparatoria a Washington, Trump: 'Sospettato entrato in Usa con amministrazione Biden' ... Segnala tg24.sky.it