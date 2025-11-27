Sparatoria a Washington Trump accusa | Attacco terroristico contro la Guardia Nazionale

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha bollato come «atto di terrorismo» l’aggressione armata contro due membri della Guardia Nazionale avvenuta nel centro di Washington, dichiarando che il responsabile – un afghano di 29 anni – sarà assicurato alla giustizia senza alcuna indulgenza. Intervenendo in un discorso diffuso in televisione mercoledì sera, Trump ha sostenuto che l’uomo era arrivato negli Stati Uniti nel 2021 durante il mandato di Joe Biden e ha incaricato la propria amministrazione di riesaminare l’intero flusso di ingressi di cittadini afghani avvenuti sotto il governo precedente. 🔗 Leggi su Panorama.it

