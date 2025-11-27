Sparatoria a Washington il video della cattura del sospettato | poi l’uomo viene portato via in ambulanza

Il video mostra il momento della cattura della persona ritenuta responsabile dell’ attentato contro due uomini della Guardia nazionale a Washington. Si tratta di un 29enne cittadino afghano entrato negli Stati Uniti nel 2021, Ramanullah Lakanwal. L’uomo, rimasto ferito, è stato portato in ospedale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria a Washington, il video della cattura del sospettato: poi l’uomo viene portato via in ambulanza

