Sparatoria a Washington il sospettato è un afghano negli Usa dal 2021 | Trump dà la colpa a Biden Ancora gravi i due militari colpiti

“Il sospetto in custodia è uno straniero che è entrato nel nostro Paese dall’ Afghanistan, un inferno sulla Terra. È arrivato sotto l’ amministrazione Biden nel 2021, su quei famigerati voli di cui tutti parlavano. Nessuno sapeva chi stesse arrivando. Nessuno sapeva niente. Il suo status è stato rinnovato in base a una legge firmata da Biden, un presidente disastroso, il peggiore nella storia del nostro Paese”. Questa notte Donald Trump ha parlato alla nazione per fare il punto sull’agguato di ieri sera alla Guardia Nazionale a Washington. Almeno cinque colpi di arma da fuoco sono stati esplosi, nelle strade attorno alla Casa Bianca, con l’Fbi che ha aperto un’indagine per terrorismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

