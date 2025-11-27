prima della partenza. Luciano Spalletti si conferma un “mondo” nel quale squadra e tifosi vogliono immergersi. Dopo la difficile vittoria in rimonta contro il BodøGlimt, il tecnico della Juventus è stato accolto all’aeroporto norvegese da un entusiasmo straordinario, con tantissimi sostenitori pronti a salutarlo prima della partenza. Accoglienza calorosa e disagio dimenticato. Il ritorno della Juventus è stato segnato da un disagio logistico non indifferente, con la pista ghiacciata di Bodø che ha fatto slittare e cancellare numerosi voli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti e la Juve bloccati in aeroporto a Bodo. Lucio dà spettacolo coi tifosi: «Adesso non potete rinfacciarmelo!». Il retroscena