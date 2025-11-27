Spalletti e la Juve bloccati in aeroporto a Bodo Lucio dà spettacolo coi tifosi | Adesso non potete rinfacciarmelo! Il retroscena

prima della partenza. Luciano Spalletti  si conferma un  “mondo”  nel quale  squadra e tifosi  vogliono immergersi. Dopo la  difficile vittoria  in rimonta contro il  BodøGlimt, il tecnico della  Juventus  è stato accolto all’aeroporto norvegese da un  entusiasmo straordinario, con  tantissimi sostenitori  pronti a salutarlo prima della partenza. Accoglienza calorosa e disagio dimenticato. Il  ritorno  della  Juventus  è stato segnato da un  disagio logistico  non indifferente, con la  pista ghiacciata  di  Bodø  che ha fatto  slittare e cancellare numerosi voli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti e la Juve bloccati in aeroporto a Bodo. Lucio dà spettacolo coi tifosi: «Adesso non potete rinfacciarmelo!». Il retroscena

