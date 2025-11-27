Spaccio a Carpi 50enne finisce in carcere | in casa mezzo chilo di cocaina

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Carpi hanno arrestato un uomo di 50 anni, già conosciuto per precedenti di spaccio. L'uomo è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L'operazione è scattata il 24 novembre dopo che alcuni cittadini. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

