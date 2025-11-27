Spaccata in centro a L' Aquila i ladri sfondano le vetrine con un mattone | come è finito il tentativo di fuga
Due denunciati per furto aggravato e danneggiamento dopo una spaccata notturna in due negozi del centro di L’Aquila. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altre letture consigliate
Nuova spaccata in pieno centro ad Avezzano: preso di mira un ristorante di piazza del Mercato - facebook.com Vai su Facebook
Polizia ferma un uomo dopo una spaccata in corso Vittorio Emanuele II a Torino adn24.it/blog/2025/11/2… #Torino #polizia #spaccata #furto #arresto #sanSalvario Vai su X
Spaccata nel centro di Avezzano, due negozi devastati: la Polizia individua i responsabili - AVEZZANO – Un colpo lampo nella notte del 22 novembre nel cuore della città, dove due negozi sono stati presi di mira da malintenzionati che hanno portato a termine una violenta “spaccata”. Riporta laquilablog.it
Furto con spaccata in farmacia. Presi contanti e carta di credito. I ladri prelevano altri 800 euro - A subire il furto con spaccata è stata la Farmacia Graziosi, in via Tirelli a Sesso, attività collocata ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Ennesima spaccata in centro a Rimini: banda in azione alla gioielleria Gradara in via Mentana - Rimini, 21 luglio 2025 – Due agenti della polizia feriti mentre tentavano di acciuffarli e un bottino ingente, da diverse migliaia di euro. Si legge su ilrestodelcarlino.it