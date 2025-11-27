Sotto l’albero spopola il benessere sessuale | La guida di Wyylde ai regali più desiderati a Natale

A Natale sempre più persone scelgono di regalare il piacere sessuale. Dai calendari dell’Avvento hot ai sex toys tech e di design, fino all’ abbonamento al social network per adulti: il piacere sessuale diventa un must-have da mettere sotto l’albero. Wyylde, la community più autorevole dedicata alla libertà sessuale, che condivide esperienze e contenuti nel pieno rispetto della privacy, presenta i trend che stanno ridefinendo i regali di Natale e propone una guida pratica per vivere il piacere in modo consapevole, da soli o in coppia. La wishlist di Wyylde riflette una tendenza chiara e confermata dalle ricerche di Idealo e LELO: gli italiani scelgono sempre più spesso prodotti e rituali legati all’intimità. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

