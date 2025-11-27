Sotto l’albero spopola il benessere sessuale | La guida di Wyylde ai regali più desiderati a Natale

Nonewsmagazine.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Natale  sempre più persone scelgono di  regalare il piacere sessuale.  Dai  calendari dell’Avvento hot  ai  sex toys tech  e di  design, fino all’ abbonamento  al  social network per adulti: il piacere sessuale diventa un must-have da mettere sotto l’albero. Wyylde, la community più autorevole dedicata alla libertà sessuale, che condivide esperienze e contenuti nel pieno rispetto della privacy,  presenta i trend che stanno ridefinendo i regali di Natale  e propone una guida pratica per vivere il piacere in modo consapevole, da soli o in coppia. La  wishlist di Wyylde  riflette una tendenza chiara e confermata dalle ricerche di  Idealo  e  LELO: gli italiani scelgono sempre più spesso prodotti e rituali legati all’intimità. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

