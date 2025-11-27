Sotto l’aerospazio niente | tutti i settori industriali Ue in crisi Tra costi dell’energia e interventismo di Usa e Cina si rischia il deserto
Su diciotto settori industriali, in Europa uno solo è in crescita: l’ aerospazio. Tutti gli altri diciassette sono fermi se non addirittura in preoccupante calo, in particolare l’ automotive e l’ acciaio che interessano da vicino l’Italia, alle prese con la produzione ai minimi di Stellantis e la morte annunciata dell’ Ilva. Persino il comparto della difesa, che pure sta ricevendo la spinta dei piani di riarmo, sconta la difficoltà di essere troppo permeato dagli Stati Uniti. A Bruxelles è stato presentato il report realizzato da Syndex per IndustriAll, il sindacato europeo dei metalmeccanici. Il documento ha un titolo che non si serve di giri di parole: Ending european naivety, ovvero “finiamola con l’ingenuità europea”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
A partire dalle ore 12 del 1° dicembre e fino alle ore 12 del 30 gennaio le #imprese potranno richiedere il #creditodimposta per l’acquisto di materiali di recupero Il contributo prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sos - facebook.com Vai su Facebook
Sotto l’aerospazio, niente: tutti i settori industriali Ue in crisi. “Tra costi dell’energia e interventismo di Usa e Cina si rischia il deserto” - Il report IndustriAll fotografa il tracollo dell'industria europea: 17 settori su 18 in stallo o calo, Stellantis e Ilva simboli della crisi italiana ... ilfattoquotidiano.it scrive