Su diciotto settori industriali, in Europa uno solo è in crescita: l’ aerospazio. Tutti gli altri diciassette sono fermi se non addirittura in preoccupante calo, in particolare l’ automotive e l’ acciaio che interessano da vicino l’Italia, alle prese con la produzione ai minimi di Stellantis e la morte annunciata dell’ Ilva. Persino il comparto della difesa, che pure sta ricevendo la spinta dei piani di riarmo, sconta la difficoltà di essere troppo permeato dagli Stati Uniti. A Bruxelles è stato presentato il report realizzato da Syndex per IndustriAll, il sindacato europeo dei metalmeccanici. Il documento ha un titolo che non si serve di giri di parole: Ending european naivety, ovvero “finiamola con l’ingenuità europea”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sotto l’aerospazio, niente: tutti i settori industriali Ue in crisi. “Tra costi dell’energia e interventismo di Usa e Cina si rischia il deserto”