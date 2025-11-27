Sostituisco il parroco ma è un ladro | la truffa del falso prete

Lidentita.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scusa delle benedizioni di Natale per rubare nelle case, il caso L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

sostituisco il parroco ma 232 un ladro la truffa del falso prete

© Lidentita.it - “Sostituisco il parroco” ma è un ladro: la truffa del falso prete

Altri contenuti sullo stesso argomento

sostituisco parroco 232 ladroIl falso prete ferma le benedizioni. Il ladro: "Sostituisco il parroco". E i don fanno solo visite riservate - A Luvinate la truffa del Natale per rubare nelle case, e a Barasso don Emilio non andrà di porta in porta . msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sostituisco Parroco 232 Ladro