Sostenibilità rating Esg di Agsm Aim migliora da BBB ad A

(Adnkronos) – Cerved Rating Agency ha assegnato ad Agsm Aim un Rating Esge pari ad A, in rialzo rispetto alla precedente valutazione (BBB). L'agenzia di rating italiana, specializzata nella valutazione del merito creditizio e del grado di sostenibilità degli operatori economici, ha infatti riconosciuto al Gruppo un'alta capacità di gestione delle variabili di rischio e .

