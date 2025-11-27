Sostenibilità e inclusione | Cartografica Galeotti traccia la rotta del futuro a Confindustria

LUCCA – Un passo decisivo verso il futuro. Cartografica Galeotti ha svelato oggi il suo primo Report di sostenibilità. Il documento, redatto su base volontaria, è stato presentato nella sede di Confindustria Toscana Nord. Non è solo un atto formale, ma una scelta strategica. L’azienda punta a una gestione sempre più responsabile, misurando concretamente il proprio impatto ambientale e sociale. La lotta al cambiamento climatico passa dai fatti. L’azienda ha ottimizzato l’uso delle risorse naturali in ogni fase produttiva. I dati parlano chiaro: l’ 86% dei rifiuti viene destinato al recupero, riducendo drasticamente gli sprechi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it